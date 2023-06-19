ВИДЕО ⟩ В Рапламаа водитель не пустил в автобус юношу с самокатом: произошел конфликт

«Я не обратила внимание, был ли у другого тоже самокат, но, видимо, был, потому что их обоих отругали», - сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной, которая ехала на автобусе из Вяндра в Таллинн около пяти часов вечера в среду. В Ярваканди она стала свидетелем конфликта между водителем автобуса и молодым человеком, который хотел зайти в автобус с самокатом.