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ВИДЕО ⟩ В Рапламаа водитель не пустил в автобус юношу с самокатом: произошел конфликт

Анналийза Кёсс
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Фото: Ragnar Peets / Tartu Postimees / Scanpix / pilt videost / Elu24 kollaaž

«Молодой человек сказал, что он просто сложит самокат и не видит никакой проблемы, но водитель автобуса не пустил их в автобус», - сказала женщина, ставшая свидетелем инцидента в Ярваканди на прошлой неделе, пишет Elu24.

«Я не обратила внимание, был ли у другого тоже самокат, но, видимо, был, потому что их обоих отругали», - сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной, которая ехала на автобусе из Вяндра в Таллинн около пяти часов вечера в среду. В Ярваканди она стала свидетелем конфликта между водителем автобуса и молодым человеком, который хотел зайти в автобус с самокатом.

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