Регина Тодоренко рассказала про свои «оргазмические» роды под гипнозом

Так, она уже подобно рассказывала, как рожала младшего сына дома, в присутствии всей семьи – и в том числе трехлетнего Михаила. Тогда мальчику объяснили, что мама просто играет: изображает то диких животных, то воздушный шар. А недавно Регина вместе со своим мужем Владом Топаловым показала, как готовится к третьим родам, за что тут же получила порцию критики от подписчиков. И вот теперь ведущая обнародовала еще пару удивительных подробностей – на этот раз благоразумно закрыв комментарии. Оказывается, обоих сыновей она рожала... под гипнозом. Свой опыт Регина назвала незабываемым и привела тому несколько неопровержимых доказательств.

Регина утверждает, что гипноз может снизить стресс и позволить женщине чувствовать больший контроль над своим телом и родами, а также оставаться спокойной и уверенной в процессе. А еще он якобы способен облегчить боль, поэтому возможно обойтись без помощи медикаментозного обезболивания. Если вы уже поражены, то крепитесь: дальше – больше. Тодоренко раскрыла совсем уж неожиданные подробности: «Во вторых родах я вообще почувствовала возбуждение. А потом я прочитала про оргазмические роды (только не пугайтесь, но, оказалось, что родить нам помогает гормон окситоцин — гормон любви, счастья и секса)», — написала она в своем Telegram-канале. Ну раз Регина просит, мы пугаться, конечно, не будем, хотя так хотелось... А вот совет впечатлительным будущим мамам на всякий случай дадим: не пытайтесь повторить, все трюки выполнены профессионалами!