Названа дневная норма черешни для здорового человека

«Некоторые не переносят черешню из-за того, что там много клетчатки, она может вызвать вздутие, метеоризм, неприятные ощущения. Так же, как и вишня. Она более кислая, и если есть повреждения слизистой, гастриты, язвы, панкреатиты, проблемы с ЖКТ, тоже стоит не переедать либо вообще от неё отказаться», — заключила специалист.