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Названа дневная норма черешни для здорового человека

Limon.ee
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Черешня. Иллюстративное фото
Черешня. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Начинается сезон черешни, когда любители этой ягоды имеют возможность относительно дешево наслаждаться любимым лакомством. Однако в этом деле важно соблюдать меру, чтобы не получить проблемы с желудком.

Врач рассказала, что черешня и вишня – это действительно очень полезные ягоды, но если употреблять их в ограниченном количестве.

«Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя», – заявила эксперт.

В среднем для здорового взрослого человека нормально употребить 200 – 300 граммов черешни и вишни в день.

С диабетом нужно очень аккуратно подходить к употреблению черешни, поскольку в ней содержится большое количество глюкозы.

«Некоторые не переносят черешню из-за того, что там много клетчатки, она может вызвать вздутие, метеоризм, неприятные ощущения. Так же, как и вишня. Она более кислая, и если есть повреждения слизистой, гастриты, язвы, панкреатиты, проблемы с ЖКТ, тоже стоит не переедать либо вообще от неё отказаться», — заключила специалист. 

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