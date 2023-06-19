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Деньги обрушатся водопадом: Володина назвала знак, который сменит работу и не прогадает

Limon.ee
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Деньги. Фото иллюстративное.
Деньги. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Эти люди не должны бояться делать решительные шаги сейчас.

Если Тельцы давно думают о смене работы, сейчас настало лучшее время для этого. Астролог Василиса Володина поведала, что смена трудовой деятельности для представителей зодиакальной системы будет максимально благоприятна в настоящий момент.

Вселенная будет способствовать Тельцам в поиске новой работы, их карьерному росту, продвижению, завоеванию хорошей репутации на новом месте.

Как следствие, Тельцов заметят и заметно продвинут. Их заработки должны значительно возрасти.

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