«Игра в одни ворота будет тяготить»: Василиса Володина 19 июня объяснила сложности дня

В самую сложную неделю июня Василиса Володина поспешила к людям с хорошими новостями. Астролог старается выискивать их даже в непростые времена. И неделя с 19 по 25 число как раз такая – опасная и напряженная. Но в понедельник, 19 июня, люди смогут слышать друг друга. И эмпатию следует поддерживать обоим сторонам диалога.