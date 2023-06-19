Не отправляйтесь в путешествие: 19 июня, приметы и запреты дня

Что нельзя делать сегодня
- Нельзя заниматься работой на чужом участке с растениями.
- Нельзя отправляться в дальние путешествия.
- Нельзя менять места работы или деятельности.
- Нельзя совершать сделки и финансовые операции.
Народные приметы
- Резко похолодало – скоро погода к лучшему изменится.
- Большое количество пчел на цветущих растениях – предвестник теплого и ясного дня.
- Кузнечики, стрекочущие громко, говорят о хорошей погоде.
- Пчелы, летающие в поля с раннего утра, предвещают солнечный день.
- Ясная погода обещает крупное зерно.
- Крик перепела свидетельствует о дожде.
- Отсутствие пения жаворонков – знак ухудшения погоды.
- Распустившийся вьюнок во время ненастья указывает на скорое улучшение погоды.
Именины:
- В понедельник, 19 июня, именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна, Фекла
В мире отмечают много разных праздников.
Среди них:
- Всемирный день мотоциклиста.
- Всемирный день неспешной прогулки.
- Всемирный день детского футбола.
- Международный день коробки.