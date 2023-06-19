Пн, 19.06.2023
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Не отправляйтесь в путешествие: 19 июня, приметы и запреты дня

Limon.ee
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Путешествие. Иллюстративное фото
Путешествие. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В этот понедельник не рекомендуется отправляться в дальние путешествия, сообщает Glavcom.ua

Что нельзя делать сегодня

  • Нельзя заниматься работой на чужом участке с растениями.
  • Нельзя отправляться в дальние путешествия.
  • Нельзя менять места работы или деятельности.
  • Нельзя совершать сделки и финансовые операции.

Народные приметы

  • Резко похолодало – скоро погода к лучшему изменится.
  • Большое количество пчел на цветущих растениях – предвестник теплого и ясного дня.
  • Кузнечики, стрекочущие громко, говорят о хорошей погоде.
  • Пчелы, летающие в поля с раннего утра, предвещают солнечный день.
  • Ясная погода обещает крупное зерно.
  • Крик перепела свидетельствует о дожде.
  • Отсутствие пения жаворонков – знак ухудшения погоды.
  • Распустившийся вьюнок во время ненастья указывает на скорое улучшение погоды.​

Именины:

  • В понедельник, 19 июня, именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Егор, Илларион, Рафаэль, Сюзанна, Фекла

В мире отмечают много разных праздников.
​Среди них:

  • Всемирный день мотоциклиста.
  • Всемирный день неспешной прогулки.
  • Всемирный день детского футбола.
  • Международный день коробки.
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