В субботу, 17 июня, на Певческом поле в рамках мирового турне Rock Believer World Tour 2023 состоялось долгожданное событие: концерт легендарной немецкой рок-группы Scorpions.
ВИДЕО ⟩ «Но сегодня кто-то должен это сделать, и я это сделаю»: поклонники поделились своим настроением перед концертом Scorpions
Спустя 15 лет Scorpions вернулись в Таллинн. В прошлый раз они выступали в Saku Suurhall в далеком 2008 году.
В эти выходные послушать их музыку, потанцевать и попеть вместе с группой, съехались фанаты даже с соседних стран. Все поклонники с нетерпением спешили на концерт и предвкушали встречу с любимой группой.
Мы пообщались с фанатами рок-группы и узнали, какие эмоции и воспоминания связывают их со Scorpions.
Смотрите наш репортаж прямиком с Певческого поля!