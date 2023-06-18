ВИДЕО ⟩ «Но сегодня кто-то должен это сделать, и я это сделаю»: поклонники поделились своим настроением перед концертом Scorpions

Спустя 15 лет Scorpions вернулись в Таллинн. В прошлый раз они выступали в Saku Suurhall в далеком 2008 году.

В эти выходные послушать их музыку, потанцевать и попеть вместе с группой, съехались фанаты даже с соседних стран. Все поклонники с нетерпением спешили на концерт и предвкушали встречу с любимой группой.

Мы пообщались с фанатами рок-группы и узнали, какие эмоции и воспоминания связывают их со Scorpions.