Рецепт легендарного салата Дженнифер Энистон, который помог ей сбросить вес до 47 кг

Мало кто знает, что ради роли Рейчел Грин в сериале «Друзья» Дженнифер Энистон пришлось скинуть около 15 кг и дойти до цифры на весах, равной 47 кг. Оказывается, в течении дня актриса ела всего одно блюдо - это был обед, когда она позволяла себе «роскошь» в виде салата.

Речь идет о «салате Кобб», который относится к кетодиете, при которой снижается употребление пищи с углеводами, и делается акцент на белках и жирах. Такой режим питания способствует быстрой потере веса, при этом организм не теряет полезные микроэлементы и процесс похудения не является тяжелым.

Чтобы приготовить «салат Кобб», на котором худела Дженнифер Энистон, вам понадобятся самые простые продукты. Вся особенность салата в его вкусной заправке, которая делает блюдо очень вкусным и питательным.

«Салат Кобб» по рецепту Дженнифер Энистон

Время приготовления

15 ч.

Рецепт на 1 персону

Ингредиенты:

Для салата

Листья салата - 300 г

Куриное филе - 150 г

Помидор черри красный - 10 штук

Огурец свежий - 2 штуки

Яйцо куриное - 2 штуки

Бекон - 20 г

Авокадо - 1 штука

Сыр голубой - 20 г

Для соуса

Горчица дижонская - 1 ч.л.

Масло оливковое - 1 ст.л.

Уксус винный - 1 ч.л.

Чеснок - 1 зубчик

Соус вустерширский - 1 ч.л.

Пищевая ценность порции

Калорийность - 128 кКал

Белки - 8 граммов

Жиры - 9 граммов

Углеводы - 2.8 граммов

Способ приготовления