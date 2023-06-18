Рецепт легендарного салата Дженнифер Энистон, который помог ей сбросить вес до 47 кг

А вы знаете, что роль Рейчел Грин досталась Энистон не так просто? Она должна была сбросить феноменальное количество килограмм, что удалось сделать благодаря вот этому салату. Проверьте, есть ли у вас ингредиенты в холодильнике и приготовьте его в ближайшее время, пишет wday.ru.
Мало кто знает, что ради роли Рейчел Грин в сериале «Друзья» Дженнифер Энистон пришлось скинуть около 15 кг и дойти до цифры на весах, равной 47 кг. Оказывается, в течении дня актриса ела всего одно блюдо - это был обед, когда она позволяла себе «роскошь» в виде салата.
Речь идет о «салате Кобб», который относится к кетодиете, при которой снижается употребление пищи с углеводами, и делается акцент на белках и жирах. Такой режим питания способствует быстрой потере веса, при этом организм не теряет полезные микроэлементы и процесс похудения не является тяжелым.
Чтобы приготовить «салат Кобб», на котором худела Дженнифер Энистон, вам понадобятся самые простые продукты. Вся особенность салата в его вкусной заправке, которая делает блюдо очень вкусным и питательным.
«Салат Кобб» по рецепту Дженнифер Энистон
Время приготовления
15 ч.
Рецепт на 1 персону
Ингредиенты:
Для салата
Листья салата - 300 г
Куриное филе - 150 г
Помидор черри красный - 10 штук
Огурец свежий - 2 штуки
Яйцо куриное - 2 штуки
Бекон - 20 г
Авокадо - 1 штука
Сыр голубой - 20 г
Для соуса
Горчица дижонская - 1 ч.л.
Масло оливковое - 1 ст.л.
Уксус винный - 1 ч.л.
Чеснок - 1 зубчик
Соус вустерширский - 1 ч.л.
Пищевая ценность порции
Калорийность - 128 кКал
Белки - 8 граммов
Жиры - 9 граммов
Углеводы - 2.8 граммов
Способ приготовления
Порезать ингредиенты для салата, перемешать. Залить салат соусом и подавать как можно скорее.