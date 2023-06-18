ЖУТЬ! ⟩ Женщина ошарашила видео, как змея «катапультировалась» прямо на нее из потолочного вентилятора

В ролике видно, как дикая змея плотно свернулась вокруг вентилятора. Затем любознательная рептилия пыталась спуститься вниз, но не смогла пройти мимо очень быстро вращавшихся лопастей. Она несколько раз ударилась головой, прежде чем потерять равновесие и падает в сторону.

Затем змея неожиданно катапультируется в сторону камеры, а шокированная Люпи вскрикивает и выбегает на улицу.

Момент ошеломил пользователей. Они оставили более 174 тысяч комментариев.