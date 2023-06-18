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ХОТИТЕ КУПИТЬ? ⟩ Койт Тооме выставил на продажу своего четырехколесного друга: он построен по советам Отта Тянака

Limon.ee
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Койт Тооме
Койт Тооме Фото: Eero Vabamägi

«Машина как новая!» - отмечает музыкант Койт Тооме, который ищет нового владельца для своего автомобиля.

Музыкант Койт Тоомем выставил раллийный автомобиль Toyota Yaris на продажу на автопортале. «Переключение передач очень точное и быстрое», - описывает Тооме коробку передач.

В конце 2022 года певец рассказывал ERR, что это по-прежнему его повседневный автомобиль. «Он очень практичный! Я даже использовал его для перевозки вещей», - сказал он в программе Ringvaade.

Автомобиль Койта Тооме
Автомобиль Койта Тооме Фото: Kuvatõmmis Auto24-st

Но это не обычная Toyota, она была разработана по спецификации Отта Тянака. «Содержание радикально отличается от других автомобилей. Часть коробки передач я заказал в Англии, чтобы было как можно меньше пластика», - объясняет Тооме.

В объявлении говорится, что автомобиль находится в идеальном состоянии, и все это с гарантией. За автомобиль Тооме просит 37 900 евро.

Смотрите объявление о продаже ЗДЕСЬ!

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