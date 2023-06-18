Какие вещи ни в коем случае нельзя стирать вместе: опасно для здоровья

Когда человек собирается стирать свои вещи, он думает, что все, что ему нужно сделать, это просто взять их из корзины для грязного белья, положить в стиральную машину, добавить порошок, выбрать режим стирки и уйти заниматься своими делами. Однако не все так просто.

Не все вещи можно стирать, не раздумывая, к примеру, рекомендуется стирать светлые ткани отдельно от черных или цветных, пишет pixelinform. Кроме того, необходимо помнить об использовании деликатного режима стирки для изделий из шерсти и шелка.

Люди часто не учитывают, что полотенца, будь то для ванны или кухни, не следует совмещать вместе в машине. На кухонных полотенцах накапливается огромное количество бактерий, включая опасную для здоровья человека кишечную палочку.

Читайте также:

[Ржавчину будете чистить только так]

Категория

LIFESTYLE

Дата публикации

17 июня, 08:36

Как удалить ржавчину на инструментах: самый дешевый способ

Не всегда люди используют кухонное полотенце только для вытирания рук. Им могут протереть также стол, на котором накопилась много грязи. Когда приходит время стирки, люди иногда без раздумий бросают кухонные полотенца вместе с остальными вещами, что может привести к заражению всех тканей.

Как правильно стирать кухонные полотенца

Чтобы защитить себя и очистить полотенца, достаточно провести для них отдельный цикл стирки. Таким образом, они станут чистыми, и можно будет ими пользоваться безопасно.