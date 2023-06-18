Дочь Юри Ратаса окончила основную школу: отец гордится!

17 июня стал важным днем в жизни Юри Ратаса, члена Рийгикогу, бывшего премьер-министра и председателя Центристской партии - его дочь Мариэль окончила основную школу!
17 июня дочь Ратаса окончила основную школу Ваналиннаской образовательной коллегии, дав всей семье повод для праздника.
«Это был серьезный путь с успехами и спотыканиями, получением новых знаний и новыми друзьями. Венцом всего этого стал аттестат об окончании основной школы, - пишет счастливый отец в Facebook. - Мы с мамой очень гордимся тобой и благодарны всем учителям».
Мариэль - первый ребенок Юри и Карин Ратас. Помимо дочери, в семье есть сыновья Оливер Юри и Робин Роджер, а в сентябре 2018 года у пары родился четвертый ребенок, сын Хольгер.