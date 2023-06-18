Дочь Юри Ратаса окончила основную школу: отец гордится!

«Это был серьезный путь с успехами и спотыканиями, получением новых знаний и новыми друзьями. Венцом всего этого стал аттестат об окончании основной школы, - пишет счастливый отец в Facebook. - Мы с мамой очень гордимся тобой и благодарны всем учителям».