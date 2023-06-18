Это было смешно: Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

Украинская певица Анастасия Каменских рассказала о том, как она пережила сексуальный скандал, где ее мужа Потапа молодая певица обвинила в сексуальных домогательствах.

О том, как пара это прошла, Каменских рассказала в интервью Маше Ефросининой.

По словам Каменских, они с Потапом посмеялись над этими обвинениями. «Мы с моим мужем сделали свои имена на таланте. А некоторые делают свои имена на хайпе», - говорит она.

Каменских также добавила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина. «Посмотри на это», - говорит Настя, выпрямляя спину и показывая на себя.

По ее словам, их отношения с Потапом строятся на доверии.