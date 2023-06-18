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Это было смешно: Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

Limon.ee
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Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских Фото: Shemetov Maxim

Анастасия Каменских откровенно рассказала, как они с Потапом пережили сложный этап в отношениях, пишет glavred.info.

Украинская певица Анастасия Каменских рассказала о том, как она пережила сексуальный скандал, где ее мужа Потапа молодая певица обвинила в сексуальных домогательствах.

О том, как пара это прошла, Каменских рассказала в интервью Маше Ефросининой.

По словам Каменских, они с Потапом посмеялись над этими обвинениями. «Мы с моим мужем сделали свои имена на таланте. А некоторые делают свои имена на хайпе», - говорит она.

Каменских также добавила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина. «Посмотри на это», - говорит Настя, выпрямляя спину и показывая на себя.

По ее словам, их отношения с Потапом строятся на доверии.

Она также добавляет, что может написать книгу о том, как нужно вести себя с мужчиной. Основной посыл в том, чтобы быть уверенной в себе и дать понять мужчине, что никто его держать не будет и Настя бы не долго оставалась одна, случись что в их совместной жизни.

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