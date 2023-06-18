Это было смешно: Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

Анастасия Каменских откровенно рассказала, как они с Потапом пережили сложный этап в отношениях, пишет glavred.info.
Украинская певица Анастасия Каменских рассказала о том, как она пережила сексуальный скандал, где ее мужа Потапа молодая певица обвинила в сексуальных домогательствах.
О том, как пара это прошла, Каменских рассказала в интервью Маше Ефросининой.
По словам Каменских, они с Потапом посмеялись над этими обвинениями. «Мы с моим мужем сделали свои имена на таланте. А некоторые делают свои имена на хайпе», - говорит она.
Каменских также добавила, что она совершенно не ревнива и абсолютно самодостаточная женщина. «Посмотри на это», - говорит Настя, выпрямляя спину и показывая на себя.
По ее словам, их отношения с Потапом строятся на доверии.
Она также добавляет, что может написать книгу о том, как нужно вести себя с мужчиной. Основной посыл в том, чтобы быть уверенной в себе и дать понять мужчине, что никто его держать не будет и Настя бы не долго оставалась одна, случись что в их совместной жизни.