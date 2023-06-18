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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Незабываемая вечеринка: финский рэпер Käärija зажег таллиннскую публику

Limon.ee
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Финский рэпер Käärijä феерично завершил Flex Fest. Смотрите в галерее, как прошла вечеринка!

16-17 июня в таллиннском Krulli Kvartal прошел фестиваль Flex Fest, на котором выступил финский рэпер Кäärija, покоривший публику на Евровидении!

Кäärija, ставший мировым феноменом, и его песня на Евровидении вошли в историю финской музыки, а композиция Cha Cha Cha недавно стала самой прослушиваемой финской песней. В Эстонии также был установлен своеобразный рекорд: песня Cha Cha Ch была прослушана 43 900 раз один день.

Смотрите в галерее, как прошла вечеринка и кто пришел послушать финского рэпера!

Кäärija, занявший второе место на Евровидении, прилетел в Таллинн на частном самолете. Организаторы Flex Fest сказали, что поскольку у финского рэпера очень плотный график, но он очень хотел выступить в Эстонии, ему действительно предоставили частный самолет.

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