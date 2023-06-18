ГАЛЕРЕЯ ⟩ Незабываемая вечеринка: финский рэпер Käärija зажег таллиннскую публику

16-17 июня в таллиннском Krulli Kvartal прошел фестиваль Flex Fest, на котором выступил финский рэпер Кäärija, покоривший публику на Евровидении!

Кäärija, ставший мировым феноменом, и его песня на Евровидении вошли в историю финской музыки, а композиция Cha Cha Cha недавно стала самой прослушиваемой финской песней. В Эстонии также был установлен своеобразный рекорд: песня Cha Cha Ch была прослушана 43 900 раз один день.

Смотрите в галерее, как прошла вечеринка и кто пришел послушать финского рэпера!