ГАЛЕРЕЯ ⟩ Незабываемая вечеринка: финский рэпер Käärija зажег таллиннскую публику

Финский рэпер Käärijä феерично завершил Flex Fest. Смотрите в галерее, как прошла вечеринка!
16-17 июня в таллиннском Krulli Kvartal прошел фестиваль Flex Fest, на котором выступил финский рэпер Кäärija, покоривший публику на Евровидении!
Кäärija, ставший мировым феноменом, и его песня на Евровидении вошли в историю финской музыки, а композиция Cha Cha Cha недавно стала самой прослушиваемой финской песней. В Эстонии также был установлен своеобразный рекорд: песня Cha Cha Ch была прослушана 43 900 раз один день.
Смотрите в галерее, как прошла вечеринка и кто пришел послушать финского рэпера!
Кäärija, занявший второе место на Евровидении, прилетел в Таллинн на частном самолете. Организаторы Flex Fest сказали, что поскольку у финского рэпера очень плотный график, но он очень хотел выступить в Эстонии, ему действительно предоставили частный самолет.