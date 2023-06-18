Времена, когда пиво за шесть евро заставляло вас вздыхать, канули в Лету. Сейчас стоимость пол-литра пива в кафе и ресторанах на Ратушной площади Таллинна поднялась почти до 10 евро. «Здесь пиво стоит около 12 евро», - говорит турист из Норвегии. Дорого или нет - как вам кажется?
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ВИДЕО ⟩ Давайте посмотрим, сколько стоит бокал пива на Ратушной площади Таллинна: вы бы купили?
На Ратушной площади Таллинна самое дорогое пиво - в престижном ресторане Maikrahv, где цена за пол-литра A. Le Coq Premium составляет 9,40 евро. За ту же цену можно приобрести пинту отечественного темного Tõmmu Hiidu, которое можно найти на продуктовом прилавке всего за 1 евро и 59 центов, пишет Elu24.