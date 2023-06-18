ВИДЕО ⟩ Давайте посмотрим, сколько стоит бокал пива на Ратушной площади Таллинна: вы бы купили?

Времена, когда пиво за шесть евро заставляло вас вздыхать, канули в Лету. Сейчас стоимость пол-литра пива в кафе и ресторанах на Ратушной площади Таллинна поднялась почти до 10 евро. «Здесь пиво стоит около 12 евро», - говорит турист из Норвегии. Дорого или нет - как вам кажется?