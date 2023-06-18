Джулия Фокс обнажила пятую точку в провокационном наряде

Джулия Фокс сделает любое мероприятие незабываемым, благодаря своему умению создать эпатаж из пустяка.

Так, на площади Микеланджело во Флоренции прошло мероприятие, посвященное культовым стилям последних 50 лет. Модели демонстрировали наряды от от панк-рока 1970-х до спортивной одежды из 1980-х, минимализма 1990-х и блеска гламура 2000-х.

Но когда на подиуме появилась Джулия – все взгляды были обращены только на нее. И недаром: ее образ был не просто вызывающим, но и фантазийным.

Латексное алое платье с гипертрофированным объемом на бедрах и декором из красных перьев казалось провокационным само по себе.

Но когда модель повернулась спиной к залу – зрители замерли в восторге.

На заду прелестницы красовался огромный вырез, обнажающий ее ягодицы в красных трусиках. Пользователи не могли пройти мимо такого перфоманса.

В Сети появилось множество восторженных комментариев, отдающих должное как внешним данным Фокс, так и ее смелости.