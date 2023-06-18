«Мы из Украины и будем говорить сегодня на нашем родном языке – украинском». Quest Pistols довели в столичном клубе зрителей до экстаза

Группа ворвалась на столичную сцену с песней «Я устал», а, на первый взгляд, полупустой танцпол клуба наполнился людьми. Потоки людей стеклись к сцене со всех сторон, да так активно, что было не протолкнуться. После первой песни солист группы начал общение с публикой, произнеся на русском языке первую и последнюю фразу: «Мы из Украины и будем говорить сегодня на нашем родном языке – украинском», – группа спела переписанную на украинский язык известную многим песню «Я твой наркотик», а из зала достали сине-желтый флаг и дали артистам. Публика гудела, хлопала, кричала – танцевали все.

Группа устраивала много активных взаимодействий с поклонниками: например, на песню «Белая стрекоза любви» со сцены в зрителей полетели рулоны туалетной бумаги, раскручиваясь, они создавала необычный эффект как бы летающей стрекозы, а зрителям было весело перекидывать рулоны друг другу. Вспоминается и очень романтичный момент, когда певцы стали со сцены дарить девушкам розы – сердца девчонок таяли на глазах.



Разгорячившись танцами, перед следующей песней артисты со сцены громко спросили: «Кто уже мокрая девочка?» - девочки завизжали, а участники группы стали вытягивать всех желающих на сцену, устроив массовые танцы. Женщины в этот вечер были однозначно счастливы такому активному вниманию в их адрес, а группа купалась в лучах любви и признания.