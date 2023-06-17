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ФОТО ⟩ Смотрите, что творилось на Певческом поле: в Таллинне выступили легендарные Scorpions

Светлана Карабут Константин Седнев
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Scorpions устроили незабываемое шоу, поразив фанатов своим драйвом и энергией.
Scorpions устроили незабываемое шоу, поразив фанатов своим драйвом и энергией. Фото: limon.ee

Поклонники Scorpions съехались в Таллинн из разных городов, здесь были гости из Финляндии, Латвии, Литвы, Польши и даже Дании. На столичном Певческом поле в субботу, 17 июня, гремела музыка и гулял народ - еще и с погодой повезло, можно было расслабиться, насладиться и музыкой, и теплым летним вечером.

Послушать музыкантов пришли поклонники всех возрастов.

Люди начали подтягиваться к Певческому полю уже с половины шестого вечера. В этот вечер на Певческом поле было много поклонников в красочных футболках с надписью Scorpions, кто-то ходил по Певческому полю с немецким, кто-то с украинским флагом. Конечно, гораздо больше поклонников пришли на концерт с флагом, на котором был изображен скорпион - символ группы. 

На разогреве у рок-легенды Scorpions выступила Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году.

Сами «скорпионы» появились на сцене после девяти вечера. По традиции, Scorpions устроили незабываемое шоу с драйвом и энергией. Особый восторг поклонников вызвало соло барабанщика Микки Ди. 

Смотрите, кто пришел послушать Scorpions на Певческое поле в Таллинне!

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