ФОТО ⟩ Смотрите, что творилось на Певческом поле: в Таллинне выступили легендарные Scorpions

Люди начали подтягиваться к Певческому полю уже с половины шестого вечера. В этот вечер на Певческом поле было много поклонников в красочных футболках с надписью Scorpions, кто-то ходил по Певческому полю с немецким, кто-то с украинским флагом. Конечно, гораздо больше поклонников пришли на концерт с флагом, на котором был изображен скорпион - символ группы.