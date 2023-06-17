«Мне хочется трезвости». 36-летняя Каменских рассказала, почему в последнее время злоупотребляла алкоголем

«У меня был тяжелый этот год, было много алкоголя. Надо было забыться. [Раньше] я выпивала, когда это было уместно. Мало пила. Но, конечно, этот год – это было совсем другое. Надо было забыться. Алкоголь что дает? Он дает тебе куда-то улететь. Его было много», – призналась Каменских.

По словам певицы, сейчас она употребляет алкоголь очень редко, так как не хочет пропускать важные моменты в своей жизни.

«Я не могу пропустить улыбки людей на концерте. Мне хочется трезвости, потому что я хочу наслаждаться», – призналась 36-летняя артистка.

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта «Потап и Настя».

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.