44-летняя Кортни Кардашьян ждет первого ребенка от мужа-рокера: вот как звезда объявила о беременности

Что ж, действительно, пусть не только они одни порадуются, но и полный стадион фанатов. Как только Баркер увидел плакат с надписью «Трэвис, я беременна», он сразу спрыгнул со сцены ради страстного поцелуя.

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В общем, получилось очень романтично, хотя и немного наигранно: глядя на засветившийся в кадре внушительный живот Кортни, сложно поверить, что будущий отец не замечал его раньше. Но в любом случае надеемся, что пол ребенка, его день рождения и другие важные новости мы и дальше будем узнавать таким интересным способом.

Напомним, 44-летняя Кортни и 47-летний Трэвис, которые сыграли пышную итальянскую свадьбу год назад, уже давно хотели завести ребенка. Однако на пути к заветной цели им пришлось столкнуться со многими сложностями. Так, в декабре прошлого года старшая из сестер Кардашьян рассказала, что прекратила долгие и безуспешные попытки забеременеть с помощью ЭКО, поскольку впала из-за них в глубокую депрессию.