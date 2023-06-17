Сб, 17.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Футболки с мишками и кроп-топы: женщинам за сорок не стоит гнаться за трендами

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Женщины выбирают одежду. Фото иллюстративное.
Женщины выбирают одежду. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Нужно быть аккуратнее с одеждой, чтобы не выглядеть нелепо, пишет Телепрограмма.

Стилист Саманта Браун поделилась советами, которые помогут женщинам за сорок одеться грамотно.

Не стоит бежать за трендами. Большинство из них подходят подросткам и девушкам. А вот солидным женщинам важно одеться со вкусом, а не носить все самое модное.

Женщинам за сорок лучше не прибегать к моде нулевых, тренды которых возвращаются в последнее время. Перламутровые тени и джинсы на низкой посадке лучше оставить в прошлом.

Также не стоит покупать пластиковую бижутерию и чокеры. Мишки и смайлкики в гардеробе женщины 40+ не должны присутствовать.

С кроп-топами тоже нужно быть аккуратнее. Их можно надеть только в том случае, если брюки будут с завышенной талией.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх