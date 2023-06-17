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ВИДЕО ⟩ Группа Quest Pistols обратилась к слушателям из Эстонии

Limon.ee
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Группа Quest Pistols, 2015 год.
Группа Quest Pistols, 2015 год. Фото: Shutterstock

Золотой состав Quest Pistols выступит в столичном клубе Сathouse Concert Hall уже сегодня, 17 июня! Вчера группа выступила в Нарве. Коллектив обратился к слушателям из Эстонии.

Смотрите видео-обращение группы Quest Pistols!

15 лет назад три танцора из Украины начали свою музыкальную карьеру и мгновенно стали популярным и всемирно признанным бойз-бэндом. Группа Quest Pistols изменила ржавые правила, существовавшие на эстраде, привнеся в нее харизму, яркую внешность и популярные песни, ставшие со временем хитами.

Спустя несколько лет золотой состав группы – Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк – возвращается на сцену, чтобы порадовать своих поклонников.

В программу концерта войдут песни, ставшие гимнами целого поколения: «Я устал», «Дни гламура», «Белая стрекоза любви», «Я твой наркотик», «Ты так красива», «Санта-Лючия» и другие!

Группа Quest Pistols предлагает вам насладиться теплой ностальгией, ведь другой такой возможности услышать любимую группу может и не быть.

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