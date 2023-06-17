Дженнифер Лопес засветила под грудью пикантное тату, посвященное Бену Аффлеку

После такого точно нет сомнений в том, что их клятвы - не слова на ветер. К тому же звезды решили увековечить свою любовь не только устно.

В свой первый День святого Валентина в роли мужа и жены Бен и Дженнифер набили парные татуировки. На телах возлюбленных теперь красуются знаки бесконечности со стрелой и именами. Где именно Бен хранит напоминание о супруге, неизвестно, а вот Джен сделала тату в пикантном месте, чем не упускает возможности похвалиться. На одном из снимков свежей фотосессии бренда одежды Revolve звезда продемонстрировала, кому принадлежит ее сердце.

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