Дженнифер Лопес засветила под грудью пикантное тату, посвященное Бену Аффлеку

Несмотря на непростой характер актера и частые ссоры, за отношения в этой паре переживать не стоит. История любви Дженнифер Лопес и Бена Аффлека началась еще 20 лет назад: голубки прошли через бурный роман, помолвку, громкое расставание и грандиозное воссоединение, которое привело к свадьбе, пишет Супер.
После такого точно нет сомнений в том, что их клятвы - не слова на ветер. К тому же звезды решили увековечить свою любовь не только устно.
В свой первый День святого Валентина в роли мужа и жены Бен и Дженнифер набили парные татуировки. На телах возлюбленных теперь красуются знаки бесконечности со стрелой и именами. Где именно Бен хранит напоминание о супруге, неизвестно, а вот Джен сделала тату в пикантном месте, чем не упускает возможности похвалиться. На одном из снимков свежей фотосессии бренда одежды Revolve звезда продемонстрировала, кому принадлежит ее сердце.
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Кстати, недавно звезды сделали еще один серьезный шаг: вместе купили особняк, в котором будут проживать лучшие годы в горе и в радости. К выбору семейного гнездышка Бен и Джен подошли ответственно - идеальный вариант они искали около двух лет.