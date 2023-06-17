Барабанщик Rammstein отреагировал на секс-скандал вокруг Тилля Линдеманна

По словам Шнайдера, Линдеманн в последние годы отдалился от коллектива, группа и вокалист не устраивали совместных встреч с поклонниками. Однако он никогда не слышал ни о чём противозаконном на вечеринках у Тилля, всё, что знает, - «это то, что совершеннолетние люди праздновали вместе».

Музыкант сообщил, что в последние годы Тилль дистанцировался, «создал свой собственный пузырь» - и это определённо печалило. Шнайдер подчеркнул, что важно, чтобы вечеринки Тилля не путали с официальными вечеринками группы после шоу. Он также отметил, что Rammstein заботится о безопасности своих фанатов на встречах.

«Однако для меня важно подчеркнуть нечто объективное: каждый гость, находящийся за кулисами, может свободно уйти. Все бутылки запечатаны и на виду у гостей только что откупорены, или они открывают их сами. Доступны сотрудники службы безопасности и медицинская помощь», - резюмировал Шнайдер.