Эксперты по здоровью предупреждают: никакого нижнего белья в жару!

«Да, укороченные джинсовые шорты могут отлично смотреться с пляжным боди или топом от бикини, но печальная реальность заключается в том, что джинсовые шорты не обеспечат вам прохладу или комфорт в жаркий день из-за плотной ткани и веса», - говорит стилист знаменитостей Миранда Холдер. Вместо этого она рекомендует носить шорты из струящейся ткани и определенно избегать синтетики, пишет RUS TVNET. «Синтетика, такая как полиэстер, нейлон и акрил, не впитывает влагу, а значит, когда вы вспотеете, влага будет скапливаться в разных местах и вы будете выглядеть не лучшим образом!».