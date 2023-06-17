Галерея ⟩ Рок-звезды в городе! Scorpions прибыли в Таллинн

В пятницу вечером в Таллиннском аэропорту приземлился VIP-самолет, с борта которого сошли участники рок-группы Scorpions.
Scorpions в рамках своего мирового турне выступят уже сегодня, 17 июня, на Певческом поле в Таллинне.
Музыкальная легенда, в последний раз выступавшая в Эстонии десять лет назад, представит свое самое мощное на сегодняшний день живое исполнение.
Специальным гостем Scorpions станет Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году. Лондонское агентство Scorpions с интересом наблюдало за выступлением Алики в Ливерпуле, которое произвело на них сильное впечатление.
Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.
Начиная с дебютного альбома Lonesome Crow 1972 года и заканчивая Rock Believer этого года, Scorpions выпустили 19 альбомов, которые были проданы тиражом почти 120 миллионов копий, что сделало их одними из самых кассовых рок-исполнителей с точки зрения продаж.