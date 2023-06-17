Галерея ⟩ Рок-звезды в городе! Scorpions прибыли в Таллинн

Scorpions в рамках своего мирового турне выступят уже сегодня, 17 июня, на Певческом поле в Таллинне.

Музыкальная легенда, в последний раз выступавшая в Эстонии десять лет назад, представит свое самое мощное на сегодняшний день живое исполнение.

Специальным гостем Scorpions станет Алика Милова, которая представила Эстонию на конкурсе Евровидение в этом году. Лондонское агентство Scorpions с интересом наблюдало за выступлением Алики в Ливерпуле, которое произвело на них сильное впечатление.

Группа Scorpions, выступающая на мировой музыкальной сцене уже почти 60 лет, является одним из крупнейших символов эпохи. За время своего существования группа оставила неизгладимый след в стилях хэви-метал, хард-рок, глэм-метал и софт-рок. Scorpions вдохновляли многих современных рок-звезд как в музыке, так и в стиле.