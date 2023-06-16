ФОТО ⟩ Новый сотрудник полиции? На страничке Департамента полиции и погранохраны в социальных сетях появилось необычное фото

«Если обычно мы здесь говорим о пушистых четвероногих, то сегодня жара привела на улицы Тарту особенно экзотический экземпляр.😯🐍. Жители города не стали пытаться познакомиться с рептилией, заглянувшей в центр города, а сообщили о ситуации в полицию», - пишут на своей страничке в Instagram сотрудники полиции.