На старинчке служебных собак Департамента полиции и погранохраны в Instagram появилось фото полицейского со змеей.
ФОТО ⟩ Новый сотрудник полиции? На страничке Департамента полиции и погранохраны в социальных сетях появилось необычное фото
Сперва можно подумать, что коричнево-белая рептилия - новый коллега служебных собак. Но нет.
«Если обычно мы здесь говорим о пушистых четвероногих, то сегодня жара привела на улицы Тарту особенно экзотический экземпляр.😯🐍. Жители города не стали пытаться познакомиться с рептилией, заглянувшей в центр города, а сообщили о ситуации в полицию», - пишут на своей страничке в Instagram сотрудники полиции.
Позже юркого бандита передали в надежные руки ветеринарной клиники для мелких животных Эстонского университета естественных наук (EMÜ väikeloomakliinik).