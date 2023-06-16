ВИДЕО ⟩ «Почему вы задаёте такой тупой вопрос?»: Байден резко ответил журналисту

Американский президент Джо Байден не сдержался на пресс-конференции в Белом Доме. Отвечая журналисту The New York Post, глава США вышел из себя и нахамил ему, сообщает TopNews. Видео с ответом Байдена разошлось по СМИ и соцсетям.
Во время выступления Байдена корреспондент The New York Post напомнил о досье ФБР, в котором украинский олигарх из компании Burisma называет президента Америки «Большим парнем».
Журналист поинтересовался, почему Байдена называют «Большим парнем».
«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», - переспросил Байден.
Также в соцсетях высмеивают Джо Байдена, который облапал голливудскую актрису Еву Лонгорию.
В кадре звезда «Отчаянных домохозяек» убирает с тела руки политика, который сам не захотел отпускать ее.
«Актриса Ева Лонгория едва вырвалась из объятий Байдена на приеме в Белом доме», - подписывают СМИ ролик.