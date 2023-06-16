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ВИДЕО ⟩ «Почему вы задаёте такой тупой вопрос?»: Байден резко ответил журналисту

Limon.ee
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Джо Байден.
Джо Байден. Фото: Chip Somodevilla

Американский президент Джо Байден не сдержался на пресс-конференции в Белом Доме. Отвечая журналисту The New York Post, глава США вышел из себя и нахамил ему, сообщает TopNews. Видео с ответом Байдена разошлось по СМИ и соцсетям.

Во время выступления Байдена корреспондент The New York Post напомнил о досье ФБР, в котором украинский олигарх из компании Burisma называет президента Америки «Большим парнем».

Журналист поинтересовался, почему Байдена называют «Большим парнем».

«Почему вы задаете такой тупой вопрос?», - переспросил Байден.

Также в соцсетях высмеивают Джо Байдена, который облапал голливудскую актрису Еву Лонгорию.

В кадре звезда «Отчаянных домохозяек» убирает с тела руки политика, который сам не захотел отпускать ее.

«Актриса Ева Лонгория едва вырвалась из объятий Байдена на приеме в Белом доме», - подписывают СМИ ролик.

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