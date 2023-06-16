Бывшего чемпиона UFC обвинили в попытке изнасилования

Ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, которого ранее уже обвиняли в сексуальном насилии, а также в ограблении и разбое, снова оказался в центре скандала, пишет Сплетник.
На этот раз на 34-летнего спортсмена и шоумена, завершившего карьеру, пожаловалась женщина, которая уверяет, что Макгрегор пытался изнасиловать ее во время матча финала НБА в Майами.
В документах, которыми поделилась с Rolling Stone адвокат обвинителя Ариэль Митчелл, в подробностях описывается предполагаемая встреча женщины с Конором Макгрегором. После того как «Денвер Наггетс» 9 июня обыграли «Майами Хит», Макгрегор якобы «при содействии службы безопасности НБА и "Майами Хит" с применением физической силы загнал жертву в мужской туалет и заперся внутри с ней и своим охранником».
Предполагаемся пострадавшая, пожелавшая не называть свое имя, утверждает, что Макгрегор «засунул язык ей в рот, попытался принудить ее к оральному сексу с ним, а затем попытался изнасиловать ее - все безуспешно», поскольку «жертва продолжала сопротивляться». В конце концов, как утверждается в документе, она смогла сбежать из туалета, оставив там свою сумочку, которую затем ей «не хотели отдавать охранники мистера Макгрегора» и вернули только «после нескольких отчаянных просьб, чтобы она могла покинуть место происшествия».
Присутствие Конора Макгрегора на игре плей-офф является доказанным фактом. Спортсмен в тот вечер появился на игровой площадке с талисманом «Майами Хит» Берни. Он дважды ударил персонажа-маскота, которого в итоге пришлось доставить в отделение неотложной помощи местной больницы.
Сообщается, что адвокат Ариель Митчелл также направила письма в Национальную баскетбольную ассоциацию и руководству «Майами Хит», обвинив организации в том, что они «являются пособниками сексуального насилия из-за предполагаемого участия охранников в создании угрозы для ее клиентки». «"Майами Хит" и Касейя-центр обязаны защищать гостей на своих аренах от жестоких нападений. Вместо того, чтобы выполнить этот долг, они помогли известному агрессору совершить насилие на месте проведения финала НБА», - говорится в письме.
Представитель НБА Майк Басс и руководство «Майами Хит» обещали провести необходимое расследование. Сам Конор Макгрегор все обвинения отрицает. Ранее в отношении Макгрегора проводилось расследование по подозрению в сексуальных домогательствах в Ирландии и на Корсике, хотя обвинения ему так и не были предъявлены. В этом году другая женщина подала на него в суд за предполагаемое нападение на ее яхту недалеко от Ибицы в июле прошлого года, но позже прекратила дело. В 2019 году Макгрегор признал себя виновным в нападении на мужчину в пабе Дублина.
Невеста Конора Макгрегора Ди Девлин на эти обвинения пока не отреагировала. Пара вместе с 2008 года, у них трое детей.