Бывшего чемпиона UFC обвинили в попытке изнасилования

На этот раз на 34-летнего спортсмена и шоумена, завершившего карьеру, пожаловалась женщина, которая уверяет, что Макгрегор пытался изнасиловать ее во время матча финала НБА в Майами.

В документах, которыми поделилась с Rolling Stone адвокат обвинителя Ариэль Митчелл, в подробностях описывается предполагаемая встреча женщины с Конором Макгрегором. После того как «Денвер Наггетс» 9 июня обыграли «Майами Хит», Макгрегор якобы «при содействии службы безопасности НБА и "Майами Хит" с применением физической силы загнал жертву в мужской туалет и заперся внутри с ней и своим охранником».

Предполагаемся пострадавшая, пожелавшая не называть свое имя, утверждает, что Макгрегор «засунул язык ей в рот, попытался принудить ее к оральному сексу с ним, а затем попытался изнасиловать ее - все безуспешно», поскольку «жертва продолжала сопротивляться». В конце концов, как утверждается в документе, она смогла сбежать из туалета, оставив там свою сумочку, которую затем ей «не хотели отдавать охранники мистера Макгрегора» и вернули только «после нескольких отчаянных просьб, чтобы она могла покинуть место происшествия».

Присутствие Конора Макгрегора на игре плей-офф является доказанным фактом. Спортсмен в тот вечер появился на игровой площадке с талисманом «Майами Хит» Берни. Он дважды ударил персонажа-маскота, которого в итоге пришлось доставить в отделение неотложной помощи местной больницы.