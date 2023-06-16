Фобии по знакам Зодиака: кто чего боится больше всего

Овен

Этот знак зодиака чрезвычайно самоуверенный и упрямый, однако у него есть своя слабость. Овнам свойственна боязнь замкнутых пространств - клаустрофобия . Им легче взбежать на вершину многоэтажки по лестнице, нежели заставить себя зайти в лифт.

Телец

Сложно испугать Тельца жуткими рассказами о вампирах, призраках и оборотнях. Но вот если он вдруг один на один столкнется с чем-то мистическим и загадочным, то может не на шутку всполошиться и сделать все, чтобы как можно быстрее забыть об этом событии.

Близнецы

Люди, родившиеся под этим знаком, терпеть не могут обыденность, рутину и однообразие. Но вот что действительно пугает Близнецов - так это страх глубины и высоты . Вряд ли они смогут преодолеть в себе желание раскрыть глаза, стоя на обзорной площадке.

Рак

Этот знак зодиака невероятно застенчив, раним, уязвим и часто замыкается в себе. Подобный склад характера с детских лет притягивает фобию выступлений на публике перед большим обществом. Но главное, чего невероятно боится Рак - это стать объектом насмешек .

Лев

Лев привык быть в центре внимания и должен всегда слышать лесть и хвалебные речи в свой адрес. Он заточен на высокую оценку своей личности окружающими. А вот допустить ошибку и уронить свое достоинство в чьих-то глазах - настоящий крах для Льва.

Дева