Хелле, жительница Пярну, в четверг отправилась в библиотеку «Ранна», чтобы взять несколько новых книг. «Пока я шла за книгами, птица меня ударила клювом в голову», - сказала она, поделившись с Elu24 тем, что именно с ней произошло. Оказывается, проблема серьезная, и из-за агрессии птиц некоторые люди боятся ходить в библиотеку.
ЕЖЕГОДНАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Жительница Пярну стала жертвой атаки птиц. Руководитель библиотеки: я тоже подверглась их нападению
Библиотека «Ранна», филиал центральной городской библиотеки, расположена в прибрежном районе Пярну. «Это милое, тихое и небольшое место, где можно спокойно почитать», - говорит Хелле. «Но в четверг на меня напали, когда я пошла за новыми книгами! Клювом в голову. К счастью, обошлось без крови». В прошлом году в это же время сотрудники библиотеки рассказали мне о мужчине, который вошел в библиотеку с окровавленной головой. А крови из головы идет много», - говорит Хелле.
Посетители библиотеки страдают от крачек (род птиц из семейства чайковых - прим.ред.). По словам жительницы Пярну, с птицами ничего нельзя поделать, и есть риск, что на посетителя библиотеки могут напасть. «Уже несколько лет подряд посещение библиотеки в сезон гнездования птиц было рискованным, потому что на крыше находятся гнезда и раздается предупреждающий крик», - говорит она. «К счастью, я не пострадала, меня спасли мои волосы. Но, честно говоря, я больше не осмеливаюсь туда ходить. Только с зонтиком или в каске», - говорит Хелле.
Чем больше времени проходит, тем больше становится птиц
Сотрудники библиотеки сообщили редакции Elu24, что проблема серьезная. «Руководитель занимается этим вопросом, звонит в Городскую управу и в Департамент окружающей среды. Это уже третий год, когда мы сталкиваемся с этой проблемой. В этом году птиц особенно много, они нападали и раньше. Мне пробили голову так сильно, что пошла кровь. С руководителем произошло то же самое», - говорит Хийе, работающая в библиотеке. «Это действительно страшно. Мы приходим на работу с зонтиками, по-другому не решаемся. Сейчас у нас гораздо меньше читателей», - признается она.
Поскольку на крыше здания находятся гнезда крылатых сов, они, вероятно, защищают своих птенцов. Однако с годами они становятся все агрессивнее, и, по словам сотрудников, в этом году птицы особенно часто нападают. «Чем больше времени проходит, тем больше птиц прилетает сюда», - говорит Хийе, добавляя, что они провожают посетителей из библиотеки, держа над их головами зонтики.
С Хийе согласна ее коллега, которая добавляет, что нападения птиц - проблема всего города. «Это повсеместная проблема в Пярну. Птицы живут у нас уже третье лето, и никогда еще они не были такими агрессивными. Приходится держать над головой книгу или что-то еще. В этом году они очень злобные, нападают почти на всех. Сегодня я видела огромную стаю над зданием», - говорит она.
Руководитель библиотеки: у меня тоже голова была в крови после их нападения
«Колония пеночек, гнездящихся на крыше здания, кажется, увеличивается с каждым годом, а вместе с ней и число нападений птиц. У меня тоже голова была в крови после их нападения, и теперь я боюсь этих птиц даже больше, чем нападения человека», - говорит Кайре Куура, руководитель библиотеки «Ранна». «Нам нужно как-то добираться до работы, поэтому мы все время носим с собой зонтик, чтобы за несколько десятков метров до входа в здание раскрыть его и спокойно добраться до работы».
Читатели этого не ожидают, и некоторые, по словам руководителя, звонили в библиотеку, чтобы сказать, что они придут, когда птицы улетят.
«Тем, кому все же удается прийти, предлагается сопровождение зонтиком на расстоянии около 20 метров от здания, где птицы уже не нападают».
По словам руководителя, ситуация действительно ненормальная, и в Городскую управу и Департамент охраны окружающей среды уже обращались, но пока никакой помощи не получили. «В конце концов, это библиотека, общественное место, к которой каждый должен иметь безопасный доступ», - говорит Куура.
Нападают почти на каждого
Руководитель библиотеки говорит, что нападения стали очень частыми. «Птицы нападают почти на каждого, кто подходит к зданию. Так что это действительно очень часто. Конечно, не на всех нападают физически, но это все равно страшно. Дети очень напуганы», - говорит Куура. «Проблема связана с сезоном гнездования и длится с мая по июль», - говорит она. «Сейчас это действительно большая проблема для нас, и мы не можем найти другого решения, кроме зонтика».