ЕЖЕГОДНАЯ ПРОБЛЕМА ⟩ Жительница Пярну стала жертвой атаки птиц. Руководитель библиотеки: я тоже подверглась их нападению

Библиотека «Ранна», филиал центральной городской библиотеки, расположена в прибрежном районе Пярну. «Это милое, тихое и небольшое место, где можно спокойно почитать», - говорит Хелле. «Но в четверг на меня напали, когда я пошла за новыми книгами! Клювом в голову. К счастью, обошлось без крови». В прошлом году в это же время сотрудники библиотеки рассказали мне о мужчине, который вошел в библиотеку с окровавленной головой. А крови из головы идет много», - говорит Хелле.

Посетители библиотеки страдают от крачек (род птиц из семейства чайковых - прим.ред.). По словам жительницы Пярну, с птицами ничего нельзя поделать, и есть риск, что на посетителя библиотеки могут напасть. «Уже несколько лет подряд посещение библиотеки в сезон гнездования птиц было рискованным, потому что на крыше находятся гнезда и раздается предупреждающий крик», - говорит она. «К счастью, я не пострадала, меня спасли мои волосы. Но, честно говоря, я больше не осмеливаюсь туда ходить. Только с зонтиком или в каске», - говорит Хелле.

В Эстонии живут четыре вида крачек, речная крачка смогла освоить городской образ жизни. Фото: Elmo Riig

Чем больше времени проходит, тем больше становится птиц