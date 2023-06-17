Гороскоп на 17 июня 2023 года для всех знаков Зодиака

Овен. Страсть Овна к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Овен будет изобретателен на этот счет. Завтра он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Телец. День склоняет Тельца к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат ему вариантов поразвлечься, в Тельце проснется талант организатора, и он быстро придумает с кем, когда и куда ему можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник – программа у Тельца может быть обширной. Но самое лучшее, что может он сделать завтра, – это провести время с тем, кого любит.

Близнецы. Близнецам будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе – все они будут написаны у них на лице. Больше того, Близнецы и сами не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Близнецов завтра практически нет запретных тем. А уж ждать от них словесной пощады, если они чем-то недовольны, и вовсе не стоит: они не намерены сглаживать острые углы!

Рак. Рак способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Рак будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Раку специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Лев. Любознательность и творческие способности Льва не знают границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Льву давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе – звезды гороскопа советуют Льву воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, он не останется внакладе, ведь его любопытство в итоге будет удовлетворено.

Дева. Дева способна буквально разрываться между тем, что ей приходится делать, и тем, чего она бы хотела. Ей будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от нее массу времени и сил, с другой же – мысли Девы будут невообразимо от этих дел далеки! Она может то и дело посылать сообщения друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках… Самым разумным решением здесь будет: по возможности, отложить текущие дела и потратить день на учебу и повышение своего профессионального уровня – это как раз то, что завтра будет у вас получаться лучше всего, и со временем принесет хорошие плоды.

Весы. Весы будут востребованы как никогда! Их телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ними радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сами Весы будут чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: завтра их коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Скорпион. Скорпион будет настроен жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ним какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение он способен превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Скорпиона в таком поведении, – его искренность: затевая спор, он верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Стрелец. Лучшей музыкой для ушей Стрельца станет иностранная речь! Она напомнит ему, что есть далекие страны, в которых он еще не бывал, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют завтра Стрельцу подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Стрельцу смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Козерог. Повышенная эмоциональность не даст Козерогу спокойно усидеть на месте, ему захочется новизны и экспериментов: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время – все это завтра Козерог способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Водолей. Водолей имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Водолея спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что завтра он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Рыбы. Рыбы, возможно, захотят внести в свою жизнь разнообразие, к примеру, организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует их присутствия дома. День склоняет их к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное – завтра у Рыб получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог, сообщает 1001goroskop.ru.