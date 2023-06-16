ВИДЕО ⟩ 56-летняя актриса Сальма Хайек вышла в свет в платье с огромным декольте!

56-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек 16 июня в Instagram опубликовала видео, снятое на презентации эпизода сериала «Черное зеркало», в котором она приняла участие, пишет Гордон.
«Я надеюсь, что все, кто посмотрит первый эпизод "Джоан ужасна" на Netflix в новом сезоне "Черного зеркала", сойдут с ума так же сильно, как и все зрители на показе в Нью-Йорке», - написала она.
Хайек предстала в декольтированном черном платье с черными и розовыми пайетками и розовых сабо на платформе.
Хайек родилась 2 сентября 1966 года в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме «Отчаянный» вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием - «Фрида», «От заката до рассвета», «Бандитки». В 2022 году в США вышел новый фильмы с участием Хайек: «Супер Майк: Последний танец».