Музыка, шоу-программа и массовые танцы: в Таллинне пройдет фестиваль уличного спорта и культуры

15 июля в Таллине состоится фестиваль уличного спорта и культуры «Ghetto Games». Фестиваль пройдет в рамках «Таллинских Дней моря» на территории Морского музея Эстонии. Вход для зрителей будет бесплатным.
В рамках карнавала пройдет один из этапов крупных соревнований по танцам в стиле «Хип-хоп». Помимо лучших латвийских танцоров, на турнире также выступят сильнейшие танцоры из Финляндии и Эстонии.
Танцоры будут соревноваться один на один в трёх танцевальных направлениях «Hip-Hop», «Dancehall» и «Breaking». Также будет категория для профессионалов в которой будут 8 приглашенных команд в разных танцевальных направлениях и танцоры будут соревноваться «Два на Два» за главный денежный приз.
В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина.
«Ghetto Games» в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегоднотсобирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games www.ghetto.lv i www.ghettogames.com