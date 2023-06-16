Музыка, шоу-программа и массовые танцы: в Таллинне пройдет фестиваль уличного спорта и культуры

В рамках карнавала пройдет один из этапов крупных соревнований по танцам в стиле «Хип-хоп». Помимо лучших латвийских танцоров, на турнире также выступят сильнейшие танцоры из Финляндии и Эстонии.

Танцоры будут соревноваться один на один в трёх танцевальных направлениях «Hip-Hop», «Dancehall» и «Breaking». Также будет категория для профессионалов в которой будут 8 приглашенных команд в разных танцевальных направлениях и танцоры будут соревноваться «Два на Два» за главный денежный приз.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина.