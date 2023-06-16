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Музыка, шоу-программа и массовые танцы: в Таллинне пройдет фестиваль уличного спорта и культуры

Limon.ee
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Фестиваль уличных танцев
Фестиваль уличных танцев Фото: Пресс-фото

15 июля в Таллине состоится фестиваль уличного спорта и культуры «Ghetto Games». Фестиваль пройдет в рамках «Таллинских Дней моря» на территории Морского музея Эстонии. Вход для зрителей будет бесплатным.

В рамках карнавала пройдет один из этапов крупных соревнований по танцам в стиле «Хип-хоп». Помимо лучших латвийских танцоров, на турнире также выступят сильнейшие танцоры из Финляндии и Эстонии.

Танцоры будут соревноваться один на один в трёх танцевальных направлениях «Hip-Hop», «Dancehall» и «Breaking». Также будет категория для профессионалов в которой будут 8 приглашенных команд в разных танцевальных направлениях и танцоры будут соревноваться «Два на Два» за главный денежный приз.

В течение всего дня для зрителей и участников будет проводиться развлекательная шоу-программа, конкурсы для зрителей и другие развлекательные мероприятия в сопровождении диджея. Проект реализован при поддержке самоуправления Таллина. 

«Ghetto Games» в настоящее время является одним из крупнейших молодежных уличных спортивных и культурных движений в Латвии и Восточной Европе, которое ежегоднотсобирает более 10 000 участников и 300 000 подписчиков в средствах массовой информации и социальных сетях. Более подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте Ghetto Games www.ghetto.lv i www.ghettogames.com

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