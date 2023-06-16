Тиктокер - искусствовед? В Таллинне пройдет лекция яркого блогера о мемах

В воскресенье, 18 июня в 16:00, в Доме Хопнера (Raekoja plats 18) популярный блогер-просветитель Артур Чех расскажет о мемах и почему они являются важной составляющей современного искусства.

Глупые, смешные картинки из интернета не то, чем кажутся. Мемы помогают обществу рефлексировать, осмыслять политические и культурные события, а сами по себе давно стали предметом изучения. На лекции вы узнаете, откуда взялись мемы, насколько давняя у них история и почему именно мемы — главное визуальное искусство сегодня.

Обсудим от каких факторов зависит успех мемов, их популярность и «вирусность»? Прозвучат основные теории юмора, которые на данный момент существуют в науке.

Не представляем, кто мог бы рассказать о мемах лучше, чем Артур. Он подает материал в своей собственной манере - легко и непринужденно, с сочными примерами, понятным языком.

Осторожно! Не обойдется без юмора!

Блог Артура Чеха — тоже своего рода искусство. Говорить о символизме Босха и тайнах картин

Вермеера так, чтобы на тебя подписались почти полтора миллиона человек, — надо уметь!

Лекция «Мемы как главное искусство XXI века» — 18 июня в Доме Хопнера.

Продолжительность — 2,5 часа.

Стоимость: 25 € (вино и закуски включены).