СТРАННОЕ ОБВИНЕНИЕ ⟩ Живущие в Эстонии иностранцы: если вы готовите, то закрывайте окна!

В группе Facebook для иностранцев, живущих в Эстонии, ведутся жаркие споры о том, хорошо ли готовить с открытым окном или нет. «Если вы готовите, пожалуйста, держите окно закрытым, иначе вонь проникнет в мою квартиру!» - пишет иностранец, живущий в Мустамяэ.
Иностранцы, живущие в Эстонии, часто обсуждают самые разные темы в фейсбуковской группе Expats in Tallinn, Estonia. 15 июня в группе возникла своеобразная дискуссия о том, хорошо ли готовить с открытым окном в многоквартирном доме или это невежливо, как считает один иностранец.
«Если вы готовите рыбу с открытым окном, то запах для меня ужасен!» - пишет один из членов группы. Однако другие иностранцы не совсем согласны с этим.
«В этой истории больше похоже на то, что ваш сосед - жертва», - говорит один из членов группы, а другой отмечает, что они живут в Эстонии, где у людей очень мало чувств.
«У вас, наверное, было открыто окно, когда вы почувствовали зловоние...» - рассуждает четвертый участник, высмеивая весь вопрос. Также обсуждается слово «вонь». Оно считается довольно грубым, а также слишком сильным словом для описания запаха еды.
Пятый иностранец, однако, подытоживает проблему особенно странным образом: «Всегда виноват единственный иностранец, живущий в доме. Когда я только переехал сюда, меня обвинили в том, что я курю коноплю. Оказалось, что это чай «Эрл Грей» пахнет коноплей».
Однако в группе есть и те, кто не смеется над местными жителями и упоминает, что всей проблемы можно было бы избежать, если бы иностранец закрыл собственное окно в тот момент, когда сосед начал готовить еду.
«Кто вообще пишет и оставляет такие сообщения?» - замечает другой комментатор, иностранец, живущий в Эстонии.
«Жизнь в многоквартирном доме - это обоюдоострый меч. С одной стороны, вы должны делать все возможное, чтобы не мешать соседям. С другой стороны, есть вещи, которых не избежать, - уверен один из иностранцев, оставивший комментарий. Есть много причин, по которым я избегаю жить в многоквартирных домах».