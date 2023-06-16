СТРАННОЕ ОБВИНЕНИЕ ⟩ Живущие в Эстонии иностранцы: если вы готовите, то закрывайте окна!

Иностранцы, живущие в Эстонии, часто обсуждают самые разные темы в фейсбуковской группе Expats in Tallinn, Estonia. 15 июня в группе возникла своеобразная дискуссия о том, хорошо ли готовить с открытым окном в многоквартирном доме или это невежливо, как считает один иностранец.

Вот такое послание оставил иностранец Фото: Ekraanitõmmis.

«Если вы готовите рыбу с открытым окном, то запах для меня ужасен!» - пишет один из членов группы. Однако другие иностранцы не совсем согласны с этим.

«В этой истории больше похоже на то, что ваш сосед - жертва», - говорит один из членов группы, а другой отмечает, что они живут в Эстонии, где у людей очень мало чувств.

«У вас, наверное, было открыто окно, когда вы почувствовали зловоние...» - рассуждает четвертый участник, высмеивая весь вопрос. Также обсуждается слово «вонь». Оно считается довольно грубым, а также слишком сильным словом для описания запаха еды.

Пятый иностранец, однако, подытоживает проблему особенно странным образом: «Всегда виноват единственный иностранец, живущий в доме. Когда я только переехал сюда, меня обвинили в том, что я курю коноплю. Оказалось, что это чай «Эрл Грей» пахнет коноплей».

Однако в группе есть и те, кто не смеется над местными жителями и упоминает, что всей проблемы можно было бы избежать, если бы иностранец закрыл собственное окно в тот момент, когда сосед начал готовить еду.

«Кто вообще пишет и оставляет такие сообщения?» - замечает другой комментатор, иностранец, живущий в Эстонии.