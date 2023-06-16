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С 16 июня: Глоба не стала скрывать судьбу трех знаков Зодиака, она перевернется с ног на голову

Limon.ee
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Судьбоносные перемены. Иллюстративное фото
Судьбоносные перемены. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Главное, не препятствовать, пишет teleprogramma.pro.

Астролог Тамара Глоба заявила, что представителей сразу трех знаков Зодиака в ближайшее будущее ждут глобальные перемены. Жизнь изменится, и не всегда это плохо. Потом эти люди, по ее словам, будут вспоминать еще это время с теплотой.

Речь идет об Овнах, Девах и Весах.

«С 16 июня вас ждут важные перемены на работе, разговоры с начальством, переговоры. Жизнь как будто поменяется, все перевернется», - заявила она.

Важно не паниковать. Все будет хорошо, если идти по течению и не препятствовать переменам.
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