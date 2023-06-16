Похитители счастья: психолог назвала шесть предметов в доме, от которых портится настроение

Дома так хочется чувствовать себя уютно и расслабленно, но иногда даже в самом комфортном, казалось бы, интерьере появляются вещи, которые могут испортить настроение. Что это за предметы и как исправить ситуацию, рассказала психолог Валерия Рыжик.

Рабочие документы на видном месте, особенно в местах отдыха, таких как кухня, спальня

«Это то, что может негативно сказаться на эмоциональном состоянии человека. Они возвращают наше внимание на сложные задачи и стрессовые рабочие ситуации, не давая расслабиться, - объяснила психолог, врач-эксперт Валерия Рыжик. - Постарайтесь держать документы в порядке и не перед глазами. Лучше найти для них отдельный стеллаж или хранить в ящике стола».

Большое количество зеркал в доме

«Если регулярно заглядывать в зеркала и выискивать недостатки собственной внешности, то низкая самооценка и плохое настроение не заставят себя долго ждать», - предупреждает эксперт.

Увядшие цветы

«Сами по себе растения - прекрасное украшение интерьера, - говорит Валерия Рыжик. - Но если они засохли, почернели или облетели, скорее всего, это скажется на настроении, так как цветы у нас ассоциируются с витальностью - способностью жить, расти и развиваться».

Эксперт рекомендует тщательно ухаживать за зелеными питомцами, завести неприхотливые растения или вообще отказаться от цветов в доме, если ни сил, ни времени следить за ними нет.

Сломанные вещи