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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ На вечеринке по случаю открытия популярной столичной террасы собрались сливки эстонского общества

Limon.ee
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Фото: Maksim Toome

Смотрите в галерее, кто пришел на открытие летней террасы!

В прошлую субботу состоялась вечеринка White Party по случаю открытия летней террасы таллиннского стейк-хауса MEAT Resto & Butchery, на которую собралось немало светских звезд.

Судя по названию вечеринки, гости должны были быть одеты в белые и шикарные наряды! Вечер был наполнен захватывающей программой, гостей развлекал один из участников группы Bombossa Brothers - DJ Artur F, а труппа кабаре Empire Show предложила танцевальное шоу.

Смотрите, кто пришел на вечеринку по случаю открытия летней террасы!

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