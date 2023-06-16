БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ ⟩ На вечеринке по случаю открытия популярной столичной террасы собрались сливки эстонского общества

В прошлую субботу состоялась вечеринка White Party по случаю открытия летней террасы таллиннского стейк-хауса MEAT Resto & Butchery , на которую собралось немало светских звезд.

Судя по названию вечеринки, гости должны были быть одеты в белые и шикарные наряды! Вечер был наполнен захватывающей программой, гостей развлекал один из участников группы Bombossa Brothers - DJ Artur F, а труппа кабаре Empire Show предложила танцевальное шоу.