ФОТО ⟩ Жительница Эльва установила очень полезную вещь на обочине, за что горожане поблагодарили ее

Чтобы у прохожих было место для отдыха, жительница Эльва Анне поставила скамейку возле своего дома. «По дороге с рынка в сторону Кяэрди до леса нет скамеек. Я поставила одну на улицу Уус. Используйте ее, чтобы отдохнуть», - пишет Анне из Эльва в группе в соцсети. «Поскольку эта скамейка нужна и мне, было бы здорово, если бы ее никто не забрал. На ночь я ее убираю, утром ставлю обратно», - рассказывает она.

«Пожалуйста, относитесь к моей скамейки на улице с уважением, не сорите и не шумите. Это для расслабления. Пожалуйста, оставьте место для кого-то еще, кому тоже нужно отдохнуть. Такая простая человечность и является правилом пользования этой скамейкой», - говорит Анне, добавляя фотографию скамейки.

Скамейка около дороги. Фото: Erakogu

Анне рассказала Elu24, что, хотя волость планирует установить скамейки, человек также может поставить одну перед своим домом, если увидит в этом необходимость. «Правда, надо подумать, подходит ли оно и для соседей. Но тот, у кого есть возможность, может решить вопрос, где посидеть на своей улице», - говорит она.

Жители Эльва хвалят поступок Анне и считают его достойным внимания. «Очень хорошая инициатива! Берите пример! Мы надеемся, что у людей хватит человечности вести себя соответственно», - говорит Любовь. «Очень разумно. Спасибо за заботу», - говорит Майе.

Скамеек станет больше

Элийзе-Берта Тарто, руководитель по связям с общественностью волости Эльва, говорит, что волость устанавливает новые скамейки, мусорные баки и другое оборудование постепенно в течение года.

«Конкретные предложения всегда приветствуются и могут быть отправлены непосредственно в самоуправление волости Эльва через приложение Elva valla или по круглосуточному номеру телефона 3333 666», - говорит Тарто.