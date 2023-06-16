Сегодня утром, впервые в своей жизни, мультиталантливый эстонский артист Март Сандер предстанет перед судом. Сандер предоставил документы о затратах за выполненные работы заказчику, но счета не были оплачены, а пришла повестка в суд.
Эстонский артист Март Сандер предстанет перед судом: он считает дело абсрудным и приглашает всех желающих посмотреть на цирк
«Завтра в 11.00 я впервые в жизни ступлю в зал суда», - написал Март Сандер в Facebook поздно вечером 17 июня.
«Граждане, которые не хотят платить мне 600 евро, посчитали более разумным отдать меня под суд. И вот я отдаю себя на милость суда. Я представляю себя сам, потому что такое абсурдное дело не заслуживает того, чтобы за него боролся адвокат. У них есть дела поважнее, - говорит Сандер, приглашая людей посмотреть на публичные слушания. - Приходите и посмотрите, как разворачивается этот цирк. Приносите попкорн».