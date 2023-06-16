СОВЕТУЕТ ВОЛОДИНА ⟩ Что должны сделать Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбы в июне

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на июнь, дав совет некоторым знакам Зодиака и подсказав путь, по которому они должны пойти, чтобы избежать проблем и тревог.

Стрелец

У этого знака Зодиака в июне в центре внимания окажется быт, ежедневная рутина и вопросы, которые будут связаны со здоровьем. При этом Стрельцов закрутят заграничные дела. Вообще месяц обещает быть насыщенным.

«Придется отрастить десять рук и умело ими орудовать», - заверила Володина.

Этому знаку Зодиака придется смириться с тем, что источником задач в июне станет для него либо партнер по браку или бизнесу, либо начальник. Главное - держать эмоции под контролем и не впадать в состояние крайней раздражительности.

Козерог

Персонально для него главной новостью месяца станет возвращение Плутона в их знак. Козерогам предстоит осознать, какие изменения произошли с ним за последние годы и прочувствовать ту трансформацию. Принять нового себя и только тогда, этот знак сумеет двинуться вперед. Июнь станет периодом подведения итогов.

«Целиком и полностью осознать, что вот он, новый я, и от старого ничего не осталось. Окончательно дальше вы сможете двинуться уже со следующего года», - добавила астролог.

Водолей

Главной темой июня станут финансы. Этот знак Зодиака во второй декаде месяца получит возможность подзаработать. Вселенная откроет для него дополнительный источник заработка. А в третьей декаде Водолеям придется присмотреться ко второй половинке, у которой случится срыв. Чудачества могут спровоцировать ссоры. Звезды советуют не принимать близко к сердцу все происходящее в личном сфере.

Рыбы