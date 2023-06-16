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Решила стать модельером? Сильвия Ильвес снялась в платье собственного дизайна

Анналийза Кёсс
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Сильвия Ильвес
Сильвия Ильвес Фото: Erlend Štaub/TFW

«Бархат - это самая лучшая в мире ткань», - виолончелистка Сильвия Ильвес опубликовала в социальных сетях красивый клип, на котором она запечатлена в платье, дизайн которого она сама разработала. Но действительно ли музыкант стала модельером?

«Те несколько часов, когда я позволила себе немного одиночества и тишины... Особенно в мире моих собственных мыслей. Женское сердце и женский загадочный мир... Некоторые будут читать меня как книгу, точно зная, куда я иду...», - поделилась с подписчиками размышлениями в социальных сетях виолончелистка Сильвия Ильвес, добавив, что на фотографиях она в платье собственного дизайна.

«Ощущения были великолепны! Тянущийся бархат, мягкая ткань... Самая красивая ткань в мире», - добавила она, пишет Elu24.

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