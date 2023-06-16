Решила стать модельером? Сильвия Ильвес снялась в платье собственного дизайна

«Те несколько часов, когда я позволила себе немного одиночества и тишины... Особенно в мире моих собственных мыслей. Женское сердце и женский загадочный мир... Некоторые будут читать меня как книгу, точно зная, куда я иду...», - поделилась с подписчиками размышлениями в социальных сетях виолончелистка Сильвия Ильвес, добавив, что на фотографиях она в платье собственного дизайна.