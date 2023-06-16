ФОТО ⟩ Смотрите, в четверг вечером улицы Таллинна заполонили велосипедисты

Велосипедисты собрались в четверг вечером в 21:00 на Рявала пуйестеэ в районе фестиваля городского пространства «Будущее сегодня/v». Велопробег длиной 13 км начался в 21.30, чтобы к закату участники смогли добраться до финиша - пляжа Штрооми.

После нескольких препятствий долгожданный велопробег появился на улицах Таллинна. «Давайте посмотрим, сколько нас прибавилось или убавилось за это время, и вместе прокатимся по улицам Таллинна», - говорится на странице мероприятия в Facebook.