Во дворец ни ногой: Гарри и Меган закрыт вход на день рождения Карла III

Грядет Trooping the Colour - ежегодный парад в честь монарха, эта традиция соблюдается уже 70 лет. В этом году Карл впервые отметит свой официальный день рождения. Королевские военно-воздушные силы проведут демонстрацию полетов, также в параде примут участие сотни военнослужащих британской армии.

К ним мог бы примкнуть принц Гарри, так как он ветеран военной кампании в Афганистане, но увы. Ни младшего сына Чарльза, ни его благоверную дворец не пригласил на празднование.

Свое решение никто из членов королевской семьи не обсуждал в публичном пространстве. Предполагается, что Гарри и Меган будут со своими детьми - 4-летним Арчи и 2-летней Лилибет - в Монтесито (город в Калифорнии).

Напомним, в прошлом году супруги прилетали в Лондон, чтобы посетить парад, ставший последним для Елизаветы II. Тогда страна отмечала ее платиновый юбилей - 70 лет со дня вступления на трон.

До того как Гарри и Меган отреклись от обязанностей королевской семьи, они отправлялись на церемонию выноса знамени в 2018 году, через месяц после их свадьбы. Они поздравляли королеву и в 2019, спустя несколько недель после рождения первенца Арчи. К слову, в 2020 и 2021 году мероприятие проводилось гораздо скромнее, в Виндзорском замке и без большого количества гостей, все из-за бушующей пандемии ковида.