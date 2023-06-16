Первый чемпионат мира по сексу в Швеции начался со скандала, а потом был отменен

Ранее сообщалось, что Швеция официально признала секс видом спорта, а в Гетеборге под эгидой Шведской секс-федерации (SSF) состоится первый секс-чемпионат. Эти заявления распространил организатор чемпионата. В Швеции разразился скандал. Минспорта страны дал официальное опровержение этим заявлениям.

Шведская федерация секса якобы включает в себя 31 ассоциацию с численностью 3126 человек. Все эти данные распространяет о себе сама организация - никакой независимой информации на этот счет нет. Зато известно, что федерация пыталась оформить официальный спортивный статус, но получила отказ, сообщает splentik.ru.

Однако несмотря на это, с 8 июня планировали начать чемпионат, в котором участвуют представители 19 стран. Состязания должны были идти несколько недель по 6 часов в день в 16 разных категориях. Участники уже сдали анализы на венерические заболевания перед началом соревнований. Судить соперников должно было жюри, но в финальном раунде планировалось, что победителя выберут зрители онлайн.

Также отмечается, что одним из судей является Жига Седевич — руководитель некоммерческой организации Dobra Družba, которая поддерживает секс-работниц и порноактеров на Балканах и в Словении.

Позже сообщили, что Чемпионат Европы по сексу, который должен был пройти в Швеции, отменен из-за «ужасной» организации. Об этом рассказала участница соревнований, испанка Сельва Лапьедра.

Турнир был запланирован на 8 июня в Гетеборге, но впоследствии был перенесен на сутки, а позже и вовсе отменен из-за того, что все участники разъехались. Лапьерда рассказала, что проблема крылась в перебоях с трансляцией и отсутствии судей, а организатор чемпионата, шведский стриптизер Драган Братич, отказался ей платить, и пытался напасть на испанку.