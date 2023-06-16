В жизни 83-летнего Пачино произошли грандиозные изменения

Пол ребенка и дата его рождения не называются. О том, что Пачино вскоре снова станет отцом, стало известно 30 мая.

СМИ писали, что актер потребовал от партнерши провести тест ДНК, так как у него диагностировали проблемы со здоровьем, которые вызывают бесплодие. Вскоре после этого Пачино назвал появление ребенка «особенным событием» и отметил, что еще не знает, кто у него родится – сын или дочь.

Аль Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. Аль Пачино является отцом троих детей – у него есть 22-летние близнецы Антон и Оливия от американской актрисы Беверли Д'Анджело и 33-летняя дочь Джули Мари от тренера по актерскому мастерству Ян Таррант. Актер не был женат ни на одной из своих женщин.

В феврале 2020 года он расстался с израильской актрисой Мейтал Дохан, которая была младше его на 40 лет. По словам актрисы, причиной расставания стала разница в возрасте. Дохан призналась, что «трудно быть с таким стариком, даже если это сам Аль Пачино».

С Альфаллой Пачино состоит в отношениях с апреля 2022 года.