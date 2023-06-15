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Дочь Владимира Машкова готовилась в США быть проституткой, а оказалась в космосе

Limon.ee
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Мария Машкова
Мария Машкова Фото: Photo Image Press

Российская актриса Мария Машкова представила свой первый фильм в США: она сыграла главную роль в сериале о миссии астронавтов во время Третьей мировой войны между Россией и США.

Премьера фильма «I.S.S» (аббревиатура в переводе означает «Международная космическая станция») состоялась в рамках ежегодного международного кинофестиваля «Трайбека» в Нью-Йорке.

Во время презентации актриса, которая публично выступает в поддержку Украины, заявила, что «была инфицирована российской пропагандой», которая постоянно уверяет, что в США ненавидят русских.

Она сказала, что, приехав в США, даже готовилась к тому, что ей придется работать проституткой, но к ней отнеслись очень тепло, и она «излечилась». На премьере Мария появилась с брошью в цветах флага Украины.

Фото: Photo Image Press
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