Дочь Владимира Машкова готовилась в США быть проституткой, а оказалась в космосе

Во время презентации актриса, которая публично выступает в поддержку Украины, заявила, что «была инфицирована российской пропагандой», которая постоянно уверяет, что в США ненавидят русских.

Она сказала, что, приехав в США, даже готовилась к тому, что ей придется работать проституткой, но к ней отнеслись очень тепло, и она «излечилась». На премьере Мария появилась с брошью в цветах флага Украины.