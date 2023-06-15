ФОТО ⟩ Новое хобби Санны Марин: «Я был удивлен ее навыками!»

Ветры перемен дуют в жизни премьер-министра Финляндии Санны Марин по мере приближения лета. Помимо расставания и смены работы, Марин нашла новое спортивное увлечение. «Я был положительно удивлен ее навыками», - говорит тренер по теннису Яри Хедман об увлечении Марин, сообщает Elu24, ссылаясь на Iltalehti.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин в преддверии лета занялась новым спортивным хобби. Марин нашла вдохновение в теннисе.
Новое увлечение принесло Санне также множество похвал. Тренер, Яри Хедман, который преподает теннис уже почти 30 лет, был приятно удивлен теннисным навыкам Санны Марин. У Хедмана также есть своя школа тенниса в Хельсинки.
«Санна сказала, что ей нравилось почти все, но теннис никогда. Она очень активная и играла в баскетбол, бадминтон и многое другое. Опыт игры в баскетбол очень помогает в игре в теннис», - говорит Хедман.
Техника Санны также стала приятным сюрпризом для основателя теннисной школы: «Она быстро освоила удары ладонью и сгибами пальцев. Оттуда время от времени вылетает довольно много бомб».
Срок пребывания Санны Марин на посту премьер-министра подходит к концу, но теннисный ас Хедман дал задание премьер-министру использовать преимущества, которые сопровождают этот титул.
«В прошлый раз я сказал Санне, что если она будет в резиденции Кесяранта, то ей следует использовать расположенные там теннисные корты. Стена для ударов - лучший приятель по тренировкам».
Хедман также разместил в социальных сетях воспоминания об уроках тенниса с Марин и многими другими известными лицами.