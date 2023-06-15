ФОТО ⟩ Фанаты Джей Ло негодуют: на свежих фото одна часть тела певицы выглядит странно

Дело в том, что ноги Джей Ло на этих фото кажутся неестественно длинными! Фанаты уверены, что без фотошопа или еще какого чудо-редактора тут не обошлось. «Дженнифер стоило бы признаться в использовании фотошопа, потому что на снимках у нее 14-дюймовые ноги, которые буквально начинаются на уровне локтя...», «Да это же смешно! Тут явное цифровое удлинение ног!» - комментируют пользователи Сети.

Других смущает бокал алкогольного коктейля в цвет платья, который Джей Ло держит в руке - дело происходит на презентации ее собственного бренда спиртных напитков. «Вроде бы она не употребляет алкоголь... Деньги-деньги», «Запускать бренд алкоголя, когда муж в прошлом страдал зависимостью... Ну такое», «Кажется, человек пойдет на все, чтобы заработать денег».