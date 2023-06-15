ФОТО ⟩ Фанаты Джей Ло негодуют: на свежих фото одна часть тела певицы выглядит странно

Свежему посту Дженнифер Лопес ее фанаты рады, конечно, но, как говорится, не от всего сердца. Понятно, что красное платье Cult Gaia за 1946 долларов с асимметричным подолом, отороченным перьями, невероятно идет звезде, которая даже и не думает хоть чуточку стареть. Но есть нюанс. По крайне мере, некоторые поклонники его заметили и негодуют, сообщает Супер.
Дело в том, что ноги Джей Ло на этих фото кажутся неестественно длинными! Фанаты уверены, что без фотошопа или еще какого чудо-редактора тут не обошлось. «Дженнифер стоило бы признаться в использовании фотошопа, потому что на снимках у нее 14-дюймовые ноги, которые буквально начинаются на уровне локтя...», «Да это же смешно! Тут явное цифровое удлинение ног!» - комментируют пользователи Сети.
Других смущает бокал алкогольного коктейля в цвет платья, который Джей Ло держит в руке - дело происходит на презентации ее собственного бренда спиртных напитков. «Вроде бы она не употребляет алкоголь... Деньги-деньги», «Запускать бренд алкоголя, когда муж в прошлом страдал зависимостью... Ну такое», «Кажется, человек пойдет на все, чтобы заработать денег».
Выскажемся в защиту ног. Честно говоря, считаем, что все дело в волшебных, умопомрачительных босоножках Джей Ло и ракурсе: обувь на высоком каблуке удлиняет ноги, к тому же фотограф снял певицу немного снизу, что тоже заметно вытягивает фигуру. Почему же сразу фотошоп... Просто надо признать: да, в свои 53 года Дженнифер Лопес даст фору многим 20-летним - и жить станет проще, проверено.